Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα δώσει τελικά το “παρών” στο Australian Open, αφού όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο κορυφαίος τενίστας, εξασφάλισε ειδική άδεια από τους διοργανωτές.

Ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ATP, ώστε να εξηγείται και η εξαίρεση που έγινε για το Νο1 του κόσμου, ο οποίος παραμένει ανεμβολίαστος και μάλιστα έχει τοποθετηθεί κατά των εμβολίων για τον κορονοϊό.

Ο ίδιος ο Τζόκοβιτς όμως, έκανε σχετική ανάρτηση και έγραψε τα εξής: «Πέρασα υπέροχο ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους μου κατά τη διάρκεια του μπρέικ και σήμερα πάω στην Αυστραλία με άδεια εξαίρεσης. Πάμε 2022!».

Σημειώνεται ότι ο Σέρβος τενίστας είναι ο πολυνίκης του Australian Open και αν κατακτήσει το φετινό, θα ξεπεράσει τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ, στη λίστα με τα περισσότερα Γκραν Σλαμ στην ιστορία του αθλήματος.

He has received a medical exemption from having a Covid-19 vaccination.#bbctennis