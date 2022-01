Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δείχνει την αγάπη του προς τους θαυμαστές του, που… στέκονται δίπλα του στην “περιπέτεια” που έχει τις τελευταίες ώρες στην Αυστραλία.

Το “θρίλερ” της εισόδου του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία και της παρουσίας του στο Australian Open θα ξεκαθαρίσει την προσεχή Δευτέρα (10.01) όταν και αναμένεται να παρθεί η οριστική απόφαση για την απέλαση του ή όχι από την χώρα.

Θυμίζουμε ότι ο Τζόκοβιτς κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης των αυστραλιανών αρχών να ακυρώσουν τη βίζα του, επειδή είναι ανεμβολίαστος, στερώντας του έτσι τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας πέρασε την νύχτα του σε ξενοδοχείο καραντίνας για μετανάστες στην περιοχή Κάρλτον και την Πέμπτη είδε απ’ έξω αρκετούς οπαδούς του, να διαμαρτύρονται για την “περιπέτεια” του, ζητώντας… δικαίωση για τον “Τζόκερ”.

Όπως θα δείτε και στο βίντο που ακολουθεί, ο Τζόκοβιτς αντέδρασε στην… αγάπη του κόσμου, σχηματίζοντας με τα χέρια του το σχήμα της καρδιάς και στέλνοντας τους φιλάκια, πίσω από το τζάμι του δωματίου του.

“What do we want? Novak at the Tennis!” #Djokovic pic.twitter.com/4xFVmeGYqc