Αθλητικά

Συγκλονισμένος ο Ντανιέλ Ποντένσε: Προσπαθώ να μην κλάψω, τρέμουν τα πόδια μου, ήρθα για να μείνω στον Ολυμπιακό

Οι πρώτες δηλώσεις του Πορτογάλου εξτρέμ, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Περισσότεροι από 3.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (01.09.2025) στο “Ελ. Βενιζέλος” για να υποδεχθούν με “τρέλα” τον Ντανιέλ Ποντένσε και να κάνουν τον Πορτογάλο εξτρέμ να.. τρέμει!

Η παρουσία και η αγάπη τόσου κόσμου στο αεροδρόμιο συγκλόνισε τον ντάνιελ Ποντένσε, κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις που έκανε. Ο Πορτογάλος δήλωσε ότι δεν περίμενε τέτοια εντυπωσιακή υποδοχή από τους φίλους του Ολυμπιακού και εξέφρασε την επιθυμία του να μείνει στην ομάδα του Πειραιά για όσο περισσότερα χρόνια γίνεται.

“Δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα προτιμούσα να ήμουν. Είναι τρελό αυτό που ζω εδώ και δεν μπορώ να το περιγράψω. Για πολλούς λόγους εδώ είναι το σπίτι μου.

Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω. Δεν περίμενα αυτήν την υποδοχή μετά την τελευταία μου αποχώρηση αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού ακόμα με εκπλήσσουν.

Τώρα τρέμω! Ήρθα εδώ για να μείνω. Θέλω να μείνω εδώ ακόμα και για δέκα χρόνια. Θέλω να μείνω εδώ σε όλη μου τη ζωή. Αγαπώ τον Μεντιλίμπαρ” δήλωσε ο Ντανιέλ Ποντένσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo