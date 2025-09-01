Ο Ντανιέλ Ποντένσε υπέγραψε στον Ολυμπιακό – Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του από την Αλ Σαμπάμπ

Η τρίτη θητεία του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι πλέον γεγονός, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και την Αλ Σαμπάμπ να ανακοινώνει τον δανεισμό του παίκτη.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε είχε μια «γεμάτη» βραδιά Σευτέρας (01.09.2025). Το αγαπημένο παιδί της ερυθρόλευκης εξέδρας έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό και να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντριλίμπαρ.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκαν περίπου 3.000 φίλαθλοι των Πειραιωτών για να καλωσορίσουν και πάλι τον Ποντένσε στην οικογένεια του Ολυμπιακού, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να δηλώνει συγκλονισμένος από την υποδοχή που είχε.

Μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μετέβη στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην πλατεία Αλεξάνδρας, με τον Κώστα Καραπαπά μάλιστα να ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία στα social media.

Μαζί με τον αντιπρόεδρο της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και τον Ντάνιελ Ποντένσε ήταν και ο αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Εκεί, έπεσαν και οι υπογραφές του deal. Οι ανακοινώσεις από πλευράς Ολυμπιακού, θα γίνουν την Τρίτη (02.09.2025).

Λίγο μετά, ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας έβγαλε ήδη τη σχετική ενημέρωση για την παραχώρηση του Ποντένσε στους νταμπλούχους Ελλάδος.

Ο Πορτογάλος θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ πρόθεση του Ολυμπιακού, φυσικά, είναι να τον συμπεριλάβει και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Champions League.