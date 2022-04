Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έχασε την ευκαιρία να βρεθεί ξανά στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, μετά τον αποκλεισμό του στο Miami Open, αλλά φαίνεται ότι θα υποχωρήσει πλέον ακόμη περισσότερο.

Κι αυτό γιατί ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα με δύο μήνες, εξαιτίας μίας κήλης που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μεντβέντεφ έγραψε στο twitter τα εξής: «Τους τελευταίους μήνες έπαιζα με μια μικρή κήλη. Μαζί με την ομάδα μου αποφάσισα να κάνω μια μικρή επέμβαση για να φτιάξω το πρόβλημα. Πιθανότατα θα μείνω εκτός για 1-2 μήνες και θα δουλέψω σκληρά για να είμαι πίσω στο court σύντομα. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη».

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 – 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.