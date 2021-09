Απίστευτο σκηνικό στη συνέντευξη Τύπου των Μπρούκλιν Νετς πριν την έναρξη της σεζόν του NBA, με τον διάσημο κωμικό και παρουσιαστή, Ντέιβιντ Λέτερμαν να πηγαίνει… απρόσκλητος και να “τρολάρει” με κάθε τρόπο τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο Λέτερμαν έκανε ερωτήσεις όπως “γιατί σε λένε KD;” και “πόσο τις 100 θα δώσει φέτος;”, ενοχλώντας τον σούπερ σταρ της ομάδας της Νέας Υόρκης, όπως φάνηκε και από τις αντιδράσεις του.

Ο θρύλος της Late Night τηλεόρασης στις ΗΠΑ, αποχώρησε μετά από παράκληση και του ίδιου του Ντουράντ, αλλά πρόλαβε να γίνει viral με την παρουσία του στη συνέντευξη Τύπου.

David Letterman to Kevin Durant: “Why do people call you KD?” pic.twitter.com/hUXmIznEhK