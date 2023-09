Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήθελε αγωνιστική στήριξη στους Μιλγουόκι Μπακς, για να κατακτήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα ΝΒΑ και τα “Ελάφια” κάνουν πράξη την επιθυμία του, με την απόκτηση του Ντέμιαν Λίλαρντ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν το μεγάλο μετεγγραφικό “μπαμ” στο ΝΒΑ. Ο Ντέμιαν Λίλαρντ αφήνερι μετά από 11 χρόνια τους Μπλέιζερς και θα φορέσει τη φανέλα των Ελαφιών και αναμένεται να συνθέσει ένα ισχυρό δίδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Adrian Wojnarowski (ό,τι ποστάρει, μετά βγαίνει και σε ανακοίνωση από ομάδα), στο deal ενεπλάκησαν και οι Σανς, οι οποίοι απέκτησαν τους Γιουσούφ Νούρκιτς, Γκρέισον Άλεν, Νασίρ Λιτλ και Κίον Τζόνσον.

Από ‘κει και πέρα, η ομάδα του Πόρτλαντ απέκτησε τους Τζρου Χολιντέι, ΝτιΆντρε Έιτον και Τουμανί Καμαρά, αλλά και δύο επιλογές σε μελλοντικά draft.

Οι Χιτ περίμεναν όλο το καλοκαίρι τον Ντέμιαν Λίλαρντ. Το συμβόλαιο του βετεράνου γκαρντ είναι ύψους 45,6 εκατ. δολαρίων για τη φετινή σεζόν, ενώ την επόμενη έχει να λάβει 58,5 εκατ. δολάρια και τη σεζόν 2026/27 είναι ύψους 63,2 εκατ. δολαρίων.

BREAKING: The Portland Trail Blazers are trading guard Damian Lillard to the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/FRgQyDVjQG