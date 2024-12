Ο Ντέμιαν Λίλαρντ των Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψε ισόβιο συμβόλαιο με την Adidas

Ένα συμβόλαιο… ζωής για τον Ντέμιαν Λίλαρντ με την Adidas. Ο “αστέρας” των Μιλγουόκι Μπακς “δέθηκε” με το γερμανικό “κολοσσό” αθλητικών ειδών και θα δει τα έσοδά του από συμβόλαια και διαφημίσεις να ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια δολάρια!

Ο Ντέμιαλ Λίλαρντ υπέγραψε το συγκεκριμένο συμβόλαιο με την Adidas και έγινε, μόλις, ο τέταρτος εν ενεργεία NBAer που δεσμεύεται με ισόβιο deal με εταιρεία αθλητικών ειδών, μετά τους Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ (Nike) και Στεφ Κάρι (Under Armour/Curry Brand).

Τη φετινή σεζόν, ο Ντέμιαν Λίλαρντ μετράει 25.7 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ σε 22 συμμετοχές με τους Μιλγουόκι Μπακς.

