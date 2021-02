Ο Ντόντσιτς «καθάρισε» τους Σέλτικς με buzzer beater τρίποντο (video)

«Ντόντσιτς για τη νίκη» και… πανηγυρισμοί. Ο Σλοβένος έδωσε το θετικό αποτέλεσμα στους Μάβερικς, στην αναμέτρηση με τους Σέλτικς, πετυχαίνοντας στη λήξη «μεγάλο» τρίποντο.

Πέτυχε το «μεγάλο» σουτ του αγώνα, αναλαμβάνοντας την τελευταία επίθεση. Ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε έκανε… ματσάρα, στη νίκη των Μάβερικς επί των Σέλτικς (110-107).

Ο Σλοβένος πήρε την μπάλα και προτίμησε να σηκωθεί αρκετά πίσω από την γραμμή του τριπόντου, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ μέσα στο Ντυάλας.

Ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε έτσι με ιδανικό τρόπο τη σπουδαία του εμφάνιση. Πέτυχε συνολικά 31 πόντους, ενώ είχε 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

