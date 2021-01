Ο Ντόντσιτς «μάγεψε» το ΝΒΑ με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες (video)

Ο Λούκας Ντόντσιτς οδήγησε τους Ντάλας Μάβερικς σε άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά επί των Σαν Αντόνιο Σπερς (122-117) αλλά κυρίως έκλεψε την παράσταση κάνοντας επίδειξη υψηλής ποδοσφαιρικής τεχνικής κατά τη διάρκεια μίας διακοπής του παιχνιδιού.

Παραλίγο «τριπλός» ήταν ο Ντόντσιτς κόντρα στους Σπερς, αφού είχε 36 πόντους, 9 ριμπάουντ και 11 ασίστ, αλλά αυτό που έμεινε σαν εικόνα ήταν όσα έκανε με τη μπάλα στα… πόδια αμέσως μετά τη λήξη του ματς.

Ο Σλοβένος άσος κοντρόλαρε με «μαγικό» τρόπο την μπάλα που κατέβαινε με ταχύτητα από τον…. ουρανό αφού την πέταξαν σε σουτ απελπισίας οι παίκτες των Σπερς στο τέλος, και άρχισε τα «γκελάκια» με εξαιρετική ακρίβεια, δείχνοντας ότι μία χαρά κατέχει και από ποδόσφαιρο.

