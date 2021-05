Ήρθαν και οι ανακοινώσεις.,Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Βραζιλιάνος επιθετικός, Τικίνιο Συάρες.

Έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο και λίγο μετά, ανακοινώθηκε. Ο Τικίνιο φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα και αποτελεί τη νέα προσθήκη του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο 30χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές που αγγίζουν τα 6 εκατ. ευρώ και μάλιστα, χωρίς τα μπόνους που υπάρχουν στο deal..

Ο Τικίνιο Σοάρες θα συνεργαστεί ξανά με τον Πέδρο Μαρτίνς μετά την κοινή τους παρουσία στην Γκιμαράες.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Φραντσίσκο ντας Τσάγκας Σοάρες ντος Σάντος ή αλλιώς Τικίνιο.

Ο Βραζιλιάνος γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1991 και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Αγωνιζόμενος στις μικρές κατηγορίες της χώρας του για πέντε χρόνια, μετακόμισε στην Πορτογαλία το καλοκαίρι του 2014 για λογαριασμό της Νασιονάλ Μαδέιρα, με την οποία σε δύο σεζόν σημείωσε 13 γκολ σε 48 αγώνες.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Βικτόρια Γκιμαράες. Υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις σκοράροντας εννιά φορές σε 22 ματς, «αναγκάζοντας» παράλληλα την Πόρτο να αποκτήσει τα δικαιώματά του τον Ιανουάριο του 2017. Σε τρεισήμισι σεζόν με τους «Δράκους» πρόλαβε να πραγματοποιήσει 140 συμμετοχές μετρώντας και 65 γκολ, ενώ πανηγύρισε δύο Πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Πορτογαλίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Τιαντζίν Τέντα απέκτησε τον Τικίνιο, με τον Βραζιλιάνο να έχει 8 συμμετοχές και 2 γκολ με την κινέζικη ομάδα.»

Ο Τικίνιο Σοάρες στα «ερυθρόλευκα»! / @soares_tiquinho in the red and white of Olympiacos!🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #TiquinhoSoares #WelcomeTiquinho #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/McR5B7hWze