Ο Ολυμπιακός αποθεώνει τον Φουρνιέ: «Σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά σου»

Με μια ανάρτηση γεμάτη νόημα η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ιδιαίτερη σχέση που έχει χτίσει με τον Εβάν Φουρνιέ, με αφορμή την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για το νέο τριετές συμβόλαιο του 33χρονου Γάλλου φόργουορντ, οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν στον επίσημο λογαριασμό τους στo twitter μια φωτογραφία από την πρώτη άφιξη του Φουρνιέ στην Ελλάδα, στην οποία αποθεώνεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

«Home is where your heart is» (σ.σ Σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά σου) έγραψαν οι Πειραιώτες, οι οποίοι έδειξαν το δέσιμο που έχουν αποκτήσει με τον Γάλλο, ο οποίος με τη σειρά του μετά την ανανέωση του συμβολαίου του ανέφερε πως είναι χαρά του που είναι μέλος σε αυτό τον σύλλογο.

Ο πρώην NBAer ολοκλήρωσε την πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό με 16.1 πόντους κατά μέσο όρο στην EuroLeague, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας και του Super Cup.