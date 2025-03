Ο Ολυμπιακός έγινε 100 ετών – Η ερυθρόλευκη κυριαρχία και η γιγάντωση στην Ευρώπη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει σήμερα 10 Μαρτίου του 2025 100 χρόνια ζωής.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να πρωτοστατεί στις πανηγυρικές εκδηλώσεις.

Ανήμερα των 100ων γενεθλίων του συλλόγου, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ προχώρησε στην ακόλουθη γενέθλια ανακοίνωση:

«Ο Θρύλος του ευρωπαϊκού αθλητισμού, συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής! Στις 10 Μαρτίου 1925, γεννήθηκε η ιδέα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Του συλλόγου που συμπληρώνει πλέον 100 χρόνια ζωής και έχει καταφέρει σε όλα τα αθλήματα να καθιερωθεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Από το πρώτο καταστατικό του συλλόγου, το 1925, φάνηκε τι εστί Ολυμπιακός και πως ο σκοπός του ήταν να γιγαντωθεί και το κατάφερε: «Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλον “ Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς” Σωµατείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωµατικής αγωγής παράτη νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής».

Η ίδρυση του αυτοκράτορα

Κάθε χρόνο στις 10 Μαρτίου ο Ολυμπιακός γιορτάζει τα γενέθλιά του. Η ιδέα του Θρύλου ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου του 1925, όταν και στην ταβέρνα του Μοίρα συναντήθηκαν τα ιδρυτικά στελέχη του συλλόγου και αποφάσισαν να δημιουργήσουν τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η οικογένεια των Ανδριανόπουλων είχε στην ιδιοκτησία της έναν εμπορικό οίκο, που διηύθυνε τότε ο πατέρας Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Τα παιδιά του δραστηριοποιούνται σε όλα τα αθλήματα. Ανάμεσα στους ιδρυτές ξεχώριζαν, ο επιχειρηματίας Μιχαήλ Μανούσκος, ο ανώτατος αξιωματικός του Π.Ν. Νότης Καμπέρος, ο διευθυντής του Ταχυδρομείου Σταύρος Μαραγκουδάκης, ο έμπορος Νίκος Ανδρόνικος, ο αξιωματικός του Στρατού Δημήτριος Σκλιάς, ο δικηγόρος Νικόλαος Ζαχαρίας, ο συμβολαιογράφος Αθανάσιος Μέρμηγκας, ο οικονομολόγος Ιωάννης Κεκκές, και ασφαλώς η οικογένεια των εμπόρων Ανδριανόπουλων, με πολύμορφη δραστηριότητα στην Πειραϊκή κοινωνία.

Τα χρώματα του Συλλόγου, ήταν, σύμφωνα με μαρτυρίες των ιστορικών εκείνων ημερών, ιδέα του Γιάννη Ανδριανόπουλου. Το κόκκινο, το οποίο συμβολίζει το πάθος για τη νίκη, αλλά και το λευκό, το οποίο συμβολίζει την αγνότητα και την ευγενή άμιλλα.

Το πρώτο πρωτάθλημα

Μόλις έξι χρόνια μετά από την ίδρυσή του ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα στην Ελλάδα, τη σεζόν 1930-31 όποτε και όλες οι ομάδες ηττήθηκαν με 3-1 στο Ποδηλατοδρόμιο, η πρώτη έδρα του Θρύλου, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Απόλλωνας, Ηρακλής και ΠΑΟΚ. Μοναδική εξαίρεση ο Εθνικός, ο οποίος ηττήθηκε με 4-1!

Θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός

Μετά από τις πρώτες επιτυχίες του Ολυμπιακού δημιουργήθηκε το 1930 και ο πρώτος ύμνος της ομάδας του Πειραιά. Ο Μίμης Ξ. Βασιλειάδης έγραψε τους στίχους και ο Γιάγκος Ε. Λαουτάρης τη μουσική. Ενός ύμνου που αναδείκνυε το πάθος και την αποφασιστικότητα του Ολυμπιακού όποτε έμπαινε μέσα στο γήπεδο.

Οι στίχοι του πρώτου ύμνου του συλλόγου:

Φευγάτε από μπρος

Φευγάτε από μπρος

Στο γήπεδο μπαίνει ο Ολυμπιακός

Φτερά στα πόδια, καρδιά μες στα στήθια,

που ‘δωσαν θρίαμβους σαν παραμύθια,

παίζουν με τέχνη, ατρόμητοι λύκοι,

και τα φτερά της ξανοίγει η Νίκη.

Πασάρει ο ένας, ο άλλος σουτάρει,

ο εχθρός τα χάνει, σωστός πανικός,

αυτός προσέχει, εκείνος μαρκάρει,

θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός.

Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.

Παλληκάρια διαλεχτά, της Νίκης παιδιά,

δύναμη, τέχνη, ατσάλι, καρδιά,

ένα, δύο, τρία γκολ, παντού πανικός,

θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός.

Ο Θρύλος των έξι συνεχόμενων τίτλων

Τη δεκαετία του ’50 ο Ολυμπιακός απέκτησε το προσωνύμιο του «Θρύλου», με την τρομερή του επίδοση της κατάκτησης των έξι συνεχόμενων πρωταθλημάτων!

Σε αυτήν την περίοδο ο Ολυμπιακός έκανε το ρεκόρ των έξι συνεχόμενων πρωταθλημάτων (1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959), και ο Σύλλογός μπαίνει στη συνείδηση των Ελλήνων ως ΘΡΥΛΟΣ, κάνοντας υπερήφανους τους απανταχού υποστηρικτές του!

Η πρώτη «μάχη» στην Ευρώπη

Το 1959 ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του ’59 οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν την τεράστια Μίλαν.

Παρά την ευρωπαϊκή απειρία οι Πειραιώτες πήραν την ισοπαλία με σκορ 2-2 κόντρα στη Μίλαν, ένα ματς το οποίο μνημονεύεται μέχρι και σήμερα.

Υποκλίθηκε και ο Πελέ

Στις 04/07/1961 ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Σάντος σε φιλική αναμέτρηση, ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο σούπερ σταρ Πελέ, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η ιστορική νίκη με 2-1 του Θρύλου επί της αήττητης μυθικής Σάντος του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, έγινε τραγούδι και σύνθημα ενώ ταξίδεψε τον Ολυμπιακό σε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο Αντώνης Ποσειδώνας, ένας εκ των αμέτρητων μεγάλων που φόρεσαν τη θρυλική φανέλα του Ολυμπιακού, πέτυχε το ένα από τα δύο γκολ, απέναντι στην ομάδα του τεράστιου Βραζιλιάνου άσου. Το άλλο γκολ είχε σημειώσει ο Τάσος Σουρούνης, με ασύλληπτη βολίδα από τα 25 μέτρα! Στον νεότερο ύμνο του Ολυμπιακού, μνημονεύεται ακόμη η σπουδαία αυτή ποδοσφαιρική βραδιά, όπως και το θρυλικό μαν του μαν του Κώστα Πολυχρονίου στο «μαύρο διαμάντι» της Εθνική Βραζιλίας.

Του Μπούκοβι την ομαδάρα…

Ακολούθησαν τα χρόνια της ομάδας του μεγάλου Μπούκοβι, του σπουδαίου Ούγγρου προπονητή, την διετία 1965-67. Πρωταθλητής Ελλάδος ο Ολυμπιακός στέφθηκε τη σεζόν 1965-66, αλλά και τη σεζόν 1966-67! Μία ομάδα με απίστευτους επιθετικούς ποδοσφαιριστές, τον Γιώργο Σιδέρη, τον Νίκο Γιούτσο, τον Βασίλη Μποτίνο, τον Παύλο Βασιλείου και τον Αριστείδη Παπάζογλου.

Η ομάδα του Πειραιά κέρδισε τους αντιπάλους της, με μεγάλα σκορ και δίκαια στέφθηκε πρωταθλήτρια και τις δύο χρονιές. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω, μερικά σπουδαία παιχνίδια, από τις δύο αγωνιστικές αυτές περιόδους, οι οποίες σημάδεψαν για πάντα την τεράστια ιστορία του Θρύλου: 5-0 με τον Εθνικό, 2-0 επί της ΑΕΚ, 3-0 επί του Άρη στο Χαριλάου, 4-1 επί της Προοδευτικής, 4-0 επί του Εθνικού, 4-0 επί της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, 3-0 στο Αίγιο επί του Παναιγιάλειου, 5-0 στα Τρίκαλα και απονομή πρωταθλήματος για τη σεζόν 1965-66! 3-0 επί του Απόλλωνα, 4-1 μέσα στα Μέγαρα επί του Βύζαντα, 3-0 τον Πανιώνιο και τον Πανσερραϊκό, στο Καραϊσκάκη, 6-0 επί του Ηρακλή, 4-0 επί του Παναθηναϊκού, 4-0 επί της Προοδευτικής και ξανά τίτλος για τον ΘΡΥΛΟ!

Ο Μπούκοβι δεν μπόρεσε να σταθεί σε συνθήκες στρατιωτικού καθεστώτος και απελάθη στην πατρίδα του (Ουγγαρία). Είναι χαρακτηριστικές οι στιγμές της αποχώρησης του με κόσμο να κλαίει και να καταριέται. Η ομάδα του Μπούκοβι κράτησε για πολλά χρόνια ένα ρεκορ με 11 συνεχόμενες νίκες σε αρχή Πρωταθλήματος, ρεκόρ που έσπασε η σύγχρονη ομάδα του Ολυμπιακού με προπονητή τον Μάρκο Σίλβα!

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ

Το 1980 ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αλλάξει τον ύμνο του, ο οποίος υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ο δεύτερος ύμνος του Θρύλου, τον οποίο γνωρίζουν σήμερα όλοι, γράφτηκε το 1980 από τους Σπύρο Βαλσαμάκη και Κωνσταντίνο Κιλιμάντζο και τον ερμήνευσε ο Χρήστος Βολιώτης. Εκατομμύρια φίλαθλοι του Ολυμπιακού τον έχουν τραγουδήσει σε όλον τον κόσμο, είτε για να πανηγυρίσουν κάποιο «ερυθρόλευκο» γκολ, ή απλά για δοξάσουν και να τιμήσουν τον Θρύλο!

Οι στίχοι του, μιλούν στην καρδιά του κάθε φιλάθλου του Ολυμπιακού, καθώς ενώνουν την παλιά με τη νέα εποχή της ομάδας, το ένδοξο παρελθόν με τις τεράστιες επιτυχίες και νίκες, με το λαμπρό μέλλον που ακολουθεί, περηφάνιας και δόξας!

Ο νέος ύμνος συναρπάζει τους απανταχού φιλάθλους, που καταλαβαίνουν τα ιδεώδη και την ιστορία που κουβαλάει αυτός ο τεράστιος σύλλογος. Μιλά για τη δυναμική της ομάδας, την αποφασιστικότητα που βγάζει μέσα στο γήπεδο, τους μεγάλους αγώνες που έχει δώσει όπου και αν αγωνίζεται και φυσικά την αιωνία δύναμη του Ολυμπιακού, τον πύρινο κόσμο του «που δε λυγά ποτέ…».

Ο «δαφνοστεφανωμένος» του ελληνικού αθλητισμού σημαίνει θέληση και πάνω απ’ όλα πρεσβεύει το ευ αγωνίζεσθαι. Ολυμπιακός σημαίνει να αγωνίζεσαι και να παλεύεις πάντα για τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό! Τα λόγια και η μουσική του ύμνου, θα είναι για πάντα χαραγμένα στο μυαλό κάθε φιλάθλου που αγαπάει τον Θρύλο, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται!

Θρύλε των γηπέδων Ολυμπιακέ

δαφνοστεφανωμένε μεγάλε και τρανέ

έχεις δύναμή σου Ολυμπιακέ,

τον πύρινό σου κόσμο που δε λυγά ποτέ.

Ολυμπί Ολυμπί Ολυμπιακέ

ομάδα ομαδάρα μου,

μεγάλη μου αγάπη,

Ολυμπιακάρα μου.

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ

χιλιοτραγουδισμένε, στον κόσμο ξακουστέ.

Τρέμουν στ’ άκουσμά σου Ολυμπιακέ

κι ακόμα σε θυμούνται η Σάντος κι ο Πελέ.

Ολυμπί Ολυμπί Ολυμπιακέ

ομάδα ομαδάρα μου,

μεγάλη μου αγάπη,

Ολυμπιακάρα μου.

Οι 21 άγγελοι στον ουρανό

Μέσα σε μία ιστορία 100 χρόνων υπάρχουν και οι άσχημες στιγμές, αλλά στον Ολυμπιακό μία είναι μόνο η άσχημη στιγμή που έχει μείνει στο πέρασμα του χρόνου και δε θα ξεθωριάσει ποτέ. Αυτή της τραγωδίας της 8 Φεβρουαρίου 1981, όταν 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, στις 8 Φεβρουαρίου 1981, 21 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους στη «Θύρα 7» του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όλα τα εισιτήρια της τότε αναμέτρησης είχαν εξαντληθεί. Το γήπεδο κατάμεστο από νωρίς, τα τραγούδια προάγγελος της γιορτής που επρόκειτο να ακολουθήσει με το σπουδαίο ματς. Κανείς όμως δεν μπορούσε να σκεφτεί τι θα επακολουθήσει…

Ο Ολυμπιακός είχε παραταχθεί με τους Σαργκάνη, Κυράστα, Βαμβακούλα, Παπαδόπουλο, Νοβοσέλατς, Κουσουλάκη, Περσία, Νικολούδη, Αναστόπουλο, Ορφανό και Γαλάκο. Απέναντι η ΑΕΚ με σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως ο Αρδίζογλου, ο Μπάγεβιτς, ο Μαύρος. Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε την Ένωση με 6-0, με 3 γκολ του Μάικ Γαλάκου και ένα των Κουσουλάκη, Ορφανού και Βαμβακούλα. Ο θρίαμβος είχε κάνει το Καραισκάκη «ηφαίστειο». Οι πλέον ενθουσιώδεις φίλαθλοι από τη Θύρα 7 έτρεξαν να βγουν από το γήπεδο για να πανηγυρίσουν την τεράστια νίκη.

Η θύρα, όμως, δεν ήταν ανοιχτή για να βγει με ασφάλεια ο κόσμος. Εκατοντάδες άνθρωποι έγιναν μια μάζα στη σκάλα πριν από την καταραμένη αυτή πόρτα. Ένας από τους φιλάθλους γλίστρησε και ακολούθως άρχισε να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, προκαλώντας ασφυξία. Οι φωνές του θριάμβου έγιναν κραυγές αγωνίας, πόνου, απόγνωσης. 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες ο τραγικός απολογισμός.

21 φίλαθλοι που πλέον είναι οι άγγελοι του Θρύλου:

Παναγιώτης Τουμανίδης, 14 ετών

Κωνσταντίνος Σκλαβούνης, 17 ετών

Ηλίας Παναγούλης, 17 ετών

Γεράσιμος Αμίτσης, 18 ετών – φίλαθλος της ΑΕΚ

Ιωάννης Κανελλόπουλος, 18 ετών

Σπυρίδων Λεωνιδάκης, 18 ετών

Ιωάννης Σπηλιόπουλος, 19 ετών

Νικόλαος Φίλος, 19 ετών

Ιωάννης Διαλυνάς, 20 ετών

Βασίλειος Μάχας, 20 ετών

Ευστράτιος Λούπος, 20 ετών

Μιχαήλ Κωστόπουλος, 21 ετών

Ζωγραφιά Χαϊρατίδου, 24 ετών

Σπυρίδων Ανδριώτης, 24 ετών

Κωνσταντίνος Καρανικόλας, 25 ετών

Μιχαήλ Μάρκου, 27 ετών

Κωνσταντίνος Μπίλλας, 28 ετών

Αναστάσιος Πιτσώλης, 30 ετών

Αντώνιος Κουρουπάκης, 34 ετών

Χρήστος Χατζηγεωργίου, 34 ετών

Δημήτριος Αδαμόπουλος, 41 ετών

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ! ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ…

Η επιστροφή και τα επτά σερί

Μετά από τα «Πέτρινα Χρόνια» ο Ολυμπιακός επέστρεψε δυνατός και από το 1997 μέχρι το 2003 κατέκτησε επτά συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας! Καταφέρνοντας με αυτό το επίτευγμα να «σπάσει» το προηγούμενο ρεκόρ των έξι πρωταθλημάτων που έδωσε στην ομάδα το προσωνύμιο «Θρύλος».

Στην κορυφή της Ευρώπης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης από το 2010 μέχρι και σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι του Ολυμπιακού. Όλα αυτά τα χρόνια ο Θρύλος πρωταγωνίστησε σε Ελλάδα και Ευρώπη, κατακτώντας αμέτρητους τίτλους και φτάνοντας πλέον τα 47 πρωταθλήματα στην ιστορία του, εκ των οποίων έχουν κατακτηθεί με την καθοδήγηση του ηγέτη του συλλόγου, του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Τη σεζόν 2023-24 όμως ο Ολυμπιακός έφτασε στο πρώτο σκαλί της Ευρώπης! Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνική ομάδα κατάφερε να κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, ενώ ο Ολυμπιακός έγινε και η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη που μπόρεσε να σηκώσει δύο τίτλους διοργανώσεων της UEFA.

Αρχικά οι Νέοι του Θρύλου κατάφεραν να κατακτήσουν το UEFA Youth League και να γίνουν πρωταθλητές Ευρώπης! Απέκλεισαν σε αυτήν την πορεία ομάδες όπως οι Ίντερ, Λανς, Μπάγερν Μονάχου, Ναντ και στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης νίκησαν με 3-0 τη Μίλαν και σήκωσαν την κούπα!

Λίγο καιρό αργότερα και η πρώτη ομάδα έγραψε ιστορία, φτάνοντας σε ένα επίτευγμα που θα συζητιέται για χρόνια και έχει γραφτεί πλέον με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία των 100 χρόνων του Ολυμπιακού. Ο Θρύλος κατέκτησε το UEFA Europa Conference League, κατάφερνοντας να αποκλείσει σε αυτήν τη διαδρομή Φερεντσβάρος, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε, Άστον Βίλα και στον τελικό νίκησε με 1-0 στην παράταση τη Φιορεντίνα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας!

Ο Θρύλος όμως δεν έχει ταβάνι, για τον Ολυμπιακό το ταβάνι του είναι ο ουρανός.

Χρόνια Πολλά Έφηβε για τα 100 χρόνια ζωής, we keep on dreaming»!