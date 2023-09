Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε στον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος ο οποίος έγινε για δεύτερη φορά πατέρας, με τους Πειραιώτες να δημοσιεύουν μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος έφυγε από την Ρόδο εκεί όπου βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού για τον τελικό του Super Cup (30/09) απέναντι στον Παναθηναϊκού, προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα, για τη γέννηση του δευτέρου παιδιού του.

Μάλιστα η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να ευχηθεί στον Γκος για το συγκεκριμένο χαρμόσυνο γεγονός, κάνοντας μια ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της στο twitter.

Σε αυτή του εύχεται «μεγάλη» χαρά και πολλές αναμνήσεις.

Another beautiful blessing for your family @NigelWG5 . May your growing family be blessed with the great memories and great fun. #OlympiacosBC #WeOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/WH8I7p21tX