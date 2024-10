Ο Ολυμπιακός ευχήθηκε στον Ναζ Μήτρου Λονγκ για τη γέννηση του γιου του

Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ έγινε πατέρας, με τη σύντροφό του να φέρνει στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι και την ΚΑΕ Ολυμπιακός να εύχεται δημόσια στον παίκτη του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, ο Ναζ Μήτρου Λονγκ απέκτησε γιο και θα έχει ένα παραπάνω λόγο για να αγωνίζεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη με τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες του έστειλαν έτσι και σχετικό μήνυμα μέσα από τα social media, γράφοντας: “Τις καλύτερες ευχές μας για το νέο σας μέλος. Το μωρό σας να είναι ευλογημένο με υγεία, αγάπη και γέλια”.

@NazzyJML All our best wishes on your new arrival! May your baby be blessed with good health, love and laughter! #OlympiacosBC pic.twitter.com/u1UmB0P7tE