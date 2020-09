Δημοσιεύματα από την Αγγλία παρουσιάζουν τον Ολυμπιακό έτοιμο να προχωρήσει στην απόκτηση του Τιάγκο Σίλβα από την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Τον 27χρονο Πορτογάλο, Τιάγκο Σίλβα, που αγωνίζεται ως δεκάρι και οκτάρι, είναι έτοιμος να αποκτήσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία.

Ο Σίλβα αγωνίζεται στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την περασμένη σεζόν είχε 44 συμμετοχές, 3 γκολ και 4 ασίστ στην 2η κατηγορία της Αγγλίας και σύμφωνα με τους Άγγλους η μετακίνησή του θα γίνει με τη μορρφή κανονικής μετεγγραφής και όχι δανεισμού, όπως είχε γραφτεί προ καιρού που ο παίκτης είχε απασχολήσει ξανά τους “ερυθρόλευκους”.

Άξιο αναφοράς είναι πάντως πως ο Σίλβα είναι τραυματίας, οπότε δεν θα είναι έτοιμος να ενσωματωθεί άμεσα στους Πειραιώτες, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του.

