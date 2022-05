Η UEFA αποκάλυψε τα ποσά που πήραν οι ομάδες, από την παρουσία τους στο Champions League, της περιόδου 2020-2021. Το… σημαντικό ποσό που απέκτησε ο Ολυμπιακός. Τι έβαλε στα… ταμεία του ο ΠΑΟΚ, από την παρουσία του στα προκριματικά.

Σημαντικό οικονομικό κέρδος για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, από την πορεία της ομάδας στο Champions League της περιόδου 2020/2021.

Η ιστοσελίδα «Swiss Ramble» δημοσίευσε τη σχετική λίστα της UEFA και ο Ολυμπιακός φέρεται να έβαλε στα… ταμεία του το ποσό των 36 εκατ. ευρώ, έχοντας -μάλιστα- κάνει μόνο μια νίκη στους ομίλους, με τη Μαρσέιγ. Όπως αναφέρεται, ένα μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου ποσού (15,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τον συντελεστή UEFA coefficient.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ (σ.σ. δεν κατάφερε να προκριθεί στους ομίλους), εισέπραξε συνολικά 4,6 εκατ. ευρώ για τις προκρίσεις με Μπεσίκτας και Μπενφίκα, σε δυο προκριματικούς γύρους.

