Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός προσφέρει συμβόλαιο 2,5 ετών στον Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτιζάν

Το «Mozzart Sport» μιλά για πρόταση των Πειραιωτών στον Αμερικανό
Ο Τζόουνς με τον Νιλικίνα
Ο Τζόουνς με τον Νιλικίνα/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση συνεργασίας 2,5 ετών στον Ταϊρίκ Τζόουνς που αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από την Παρτιζάν.

Στη Σερβία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός θέλει να δράσει όπως και στην περίπτωση του Νιλικίνα, που περίμενε πρώτα την αποδέσμευση του Γάλλου γκαρντ, για να μην καταβάλει αποζημίωση στην Παρτιζάν.

Ο Αμερικανός σέντερ στην Παρτιζάν είχε συμβόλαιο 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Σέρβοι έγραψαν ότι ενδέχεται να έρθει στην Ελλάδα τη Δευτέρα (29/12/25) ο Τζόουνς, χωρίς όμως μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η πληροφορία.

Για να μπορέσει να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό στη Euroleague θα πρέπει η συμφωνία να ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Ιανουαρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
161
140
116
109
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo