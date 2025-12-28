Ο Ολυμπιακός προσφέρει συμβόλαιο 2,5 ετών στον Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτιζάν

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση συνεργασίας 2,5 ετών στον Ταϊρίκ Τζόουνς που αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από την Παρτιζάν.

Στη Σερβία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός θέλει να δράσει όπως και στην περίπτωση του Νιλικίνα, που περίμενε πρώτα την αποδέσμευση του Γάλλου γκαρντ, για να μην καταβάλει αποζημίωση στην Παρτιζάν.

Ο Αμερικανός σέντερ στην Παρτιζάν είχε συμβόλαιο 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Σέρβοι έγραψαν ότι ενδέχεται να έρθει στην Ελλάδα τη Δευτέρα (29/12/25) ο Τζόουνς, χωρίς όμως μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η πληροφορία.

Για να μπορέσει να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό στη Euroleague θα πρέπει η συμφωνία να ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Ιανουαρίου.