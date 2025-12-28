Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Τζόουνς που αποχωρεί από την Παρτιζάν

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να καλοβλέπει την αποχώρηση του Αμερικανού σέντερ από την Παρτιζάν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι θετικός στην προσθήκη του στο ρόστερ της ομάδας του.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα πρέπει να ελευθερωθεί από την Παρτιζάν για να κάνει την κίνησή του ο Ολυμπιακός και αυτό πρέπει να συμβεί άμεσα, καθώς η διορία για να μπορεί να συμμετέχει στα παιχνίδια της Euroleague, λήγει στις 5 Ιανουαρίου.

Αν ο Αμερικανός έρθει στους Πειραιώτες μετά το πέρας της ημερομηνίας θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην GBL. Και σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι που επιθυμούν οι ερυθρόλευκοι.

Αν λοιπόν, ο Τζόουνς αποδεσμευτεί έγκαιρα από την Παρτιζάν, τότε ο Ολυμπιακός θα κάνει πιθανότατα την κίνησή του για τον παίκτη, με στόχο να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών του με ένα δυναμικό σέντερ, που δεν έπιασε στους Σέρβους, αλλά σίγουρα έχει αποδείξει την αξία του στη διοργάνωση, με τη φανέλα της Έφες.

Ο παίκτης ανήκει στην Παρτίζαν από το 2024, ενώ φέτος σε 16 παιχνίδια μετρά 10.8 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο στη EuroLeague.