Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται έτοιμος να μπει “σφήνα” στη μετεγγραφή του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στον Παναθηναϊκό, καταθέτοντας και ο ίδιος πρόταση για την απόκτησή του.

Ο νεαρός γκαρντ και αδερφός του πρώην “πράσινου” Γιώργου Καλαϊτζάκη, έχει… βγάλει μάτια φέτος με τη Λιτεκαμπέλις στη Λιθουανία, έχοντας και 13 πόντους, 2,8 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο στο Eurocup.

Ο Παναθηναϊκός τον έχει έτσι ψηλά στη λίστα του και εικάζεται ότι έχει ήδη έρθει σε επαφή, προσφέροντάς του πολυετές συμβόλαιο. Το basketnews.com όμως, αναφέρει ότι και ο Ολυμπιακός έχει μπει στην κούρσα για την απόκτησή του και έτσι επίκειται… μάχη “αιωνίων” για την υπογραφή του.

