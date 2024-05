Ο Ολυμπιακός χειροκροτήθηκε από τους οπαδούς του παρά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 87-76 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, αλλά χειροκροτήθηκε στο τέλος από τον κόσμο του στις εξέδρες της Uber Arena στο Βερολίνο.

Μετά από ένα καταστροφικό 28-10 στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε να “κυνηγάει” στο σκορ για να ξαναμπεί στο ματς και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχασε την ευκαιρία για μία νίκη πρόκριση στον τελικό της Eurolegue.

Ο κόσμος των Πειραιωτών στην κερκίδα όμως δεν σταμάτησε να στηρίζει την ομάδα ούτε όταν αυτή βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους στο ημίχρονο και χειροκρότησε τους παίκτες και τον Μπαρτζώκα στο φινάλε, για την προσπάθεια και την αντεπίθεση που δεν ολοκληρώθηκε.

