Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ένας ζωντανός θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και στη Σερβία άπαντες του… βγάζουν το καπέλο, ενώ στην ιδιαίτερη πατρίδα του έχουν λανσάρει και μπύρα με το όνομά του.

Ο Ομπράντοβιτς γεννήθηκε το 1960 στο Τσάσακ της Σερβίας και δύο συντοπίτες του αποφάσισαν να ονομάσουν μία μπύρα στο κατάστημά τους “Ζοτς”, τοποθετώντας και τη φωτογραφία του στο μπουκάλι.

Το γεγονός κατέγραψε ένας από τους πιο γνωστούς ρεπόρτερ της Euroleague, οποίος ανέβασε στο twitter και μία φωτογραφία της μπύρας “Ζοτς”.

Cafe Zoc in Cacak, Serbia, is selling a beer named after Zeljko Obradovic

who was born in the city in 1960



“Beer Zoc” pic.twitter.com/2xOkPFSh9g