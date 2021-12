Σοκ έχει προκαλέσεις στις ΗΠΑ, ο θάνατος του παίκτη του NFL, Ότις Άντερσον Τζούνιορ, καθώς φέρεται να πέθανε μετά από πυροβολισμό του, από τον ίδιο του τον πατέρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Ραμς, είχε έναν έντονο καυγά με τον πατέρα του, όταν δάγκωσε τον τελευταίο, ο σκύλος της κοπέλας του αθλητή. Η μητέρα του Ότις Άντερσον Τζούνιορ πήρε το μέρος του γιου της, με αποτέλεσμα τη βιαιοπραγία εναντίον της από το σύζυγό της.

Ο 23χρονος παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου προσπάθησε να την υπερασπιστεί και τότε ο Ότις Άντερσον ο πρεσβύτερος, πήγε και πήρε το όπλο του από το γκαράζ και πυροβόλησε θανάσιμα τον γιο του.

The Rams are saddened by the tragic and sudden loss of Otis Anderson Jr. Our sincere condolences are with his family during this very difficult time.



Rest In Peace, Otis. 🙏 pic.twitter.com/riYTep6VLw