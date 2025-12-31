Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out με Αρμάνι Μιλάνο

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) για την 20η αγωνιστική της Euroleague σ’ ένα κατάμεστο Telekom Center, καθώς ανακοινώθηκε sold-out.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει για άλλη μία φορά τον κόσμο στο πλευρό του, με το Telekom Center να είναι κατάμεστο και στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο.

Οι φίλοι του τριφυλλιού εξάντλησαν τα εισιτήρια, μία εβδομάδα πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου στο Μιλάνο, έκανε μία από τις χειρότερές τις εμφανίσεις και γνώρισε την ήττα με 96-89 για τη 15η αγωνιστική.