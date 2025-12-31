Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out με Αρμάνι Μιλάνο

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού εξάντλησε πολύ γρήγορα για ακόμα μία φορά τα εισιτήρια
ΟΑΚΑ
Το κατάμεστο ΟΑΚΑ σε αγώνα του Παναθηναϊκού/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) για την 20η αγωνιστική της Euroleague σ’ ένα κατάμεστο Telekom Center, καθώς ανακοινώθηκε sold-out.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει για άλλη μία φορά τον κόσμο στο πλευρό του, με το Telekom Center να είναι κατάμεστο και στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο.

Οι φίλοι του τριφυλλιού εξάντλησαν τα εισιτήρια, μία εβδομάδα πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου στο Μιλάνο, έκανε μία από τις χειρότερές τις εμφανίσεις και γνώρισε την ήττα με 96-89 για τη 15η αγωνιστική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
362
331
149
103
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo