Ο Παναθηναϊκός δίνει 7.000.000 δολάρια στη Γοδόι Κρουζ για το 50% των δικαιωμάτων του Αντίνο

Αυτή είναι η τελική προσφορά των πρασίνων σύμφωνα Αργεντινό δημοσιογράφο
Ο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ
Ο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ/ (AP Photo/Tiago Trindade)

Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελική του προσφορά στη Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο, με σκοπό να τον κάνει δικό του. Οι πράσινοι δίνουν 7 εκατομμύρια δολάρια για το 50% των δικαιωμάτων του Αργεντίνου και έχουν πάρει κεφάλι στη μάχη με τη Ρίβερ Πλέιτ.

Από τα 4 εκατομμύρια οι πράσινοι έφτασαν στα 7 για τον 20χρονο ποδοσφαιριστή της Γοδόι Κρουζ, όπως αποκάλυψε ο Σεμπάστιαν Σουρ σε διαδικτυακή εκπομπή στην Αργεντινή. Τα χρήματα που δίνουν οι πράσινοι είναι πολύ περισσότερα από όσα προσφέρει η Ρίβερ Πλέιτ και γι’ αυτό λέγεται ότι η υπόθεση της μεταγραφής του Αντίνο στο «τριφύλλι» βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει επικοινωνήσει με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή με σκοπό να τον πείσει να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

