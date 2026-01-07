Αθλητικά

«Ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε τηλέφωνο τον Αντίνο και τον έπεισε να υπογράψει στον Παναθηναϊκό» λένε στην Αργεντινή

Η προσπάθεια που φέρεται να έκανε ο τεχνικός του "τριφυλλιού"
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Andre Penner

Ο Παναθηναϊκός κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει δικό του τον Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ και σε αυτή του την προσπάθεια φαίνεται ότι συμμετέχει και ο Ράφα Μπενίτεθ.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Ράφα Μπενίτεθ φέρεται να είχε απευθείας επικοινωνία με τον 20χρονο εξτρέμ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να επιλέξει τον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρεται, η υπόθεση βρίσκεται σε κομβικό σημείο, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται κρίσιμες. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του Σαντίνο Αντίνο παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες.

“Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το MDZ Radio, εκτός απροόπτου ο Σαντίνο Αντίνο δεν θα αγωνιστεί στη Ρίβερ Πλέιτ, με τις πιθανότητες μετακίνησής του στον Παναθηναϊκό να αυξάνονται αισθητά. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η επικοινωνία του προπονητή της ευρωπαϊκής ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ, με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατάφερε να τον πείσει. Την ίδια ώρα, ο νεαρός επιθετικός προπονείται ατομικά, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την έκβαση της υπόθεσης”, σημειώνεται.

