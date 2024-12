Ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός διανύει μια τρομερή αγωνιστική κατάσταση, με το σύνολο του Ρούι Βιτόρια να είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη βάση των τελευταίων του νικών.

Ατλέτικο Μαδρίτης, Παναθηναϊκός και Αταλάντα βρίσκονται στην κορυφή με τα πιο μεγάλα νικηφόρα σερί της Ευρώπης αυτή την περίοδο, με τους «πράσινους» οι οποίοι βρίσκονται στην 3η θέση του ελληνικού πρωταθλήματος, στο -2 από την κορυφή, να δείχνουν πως με τον Ρούι Βιτόρια στον πάγκο τους είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα σε σχέση με την αρχή της σεζόν.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει φέρει αέρα νικητή στο πράσινο στρατόπεδο, με τον Παναθηναϊκό έχοντας όπλο την κυνικότητα, να κερδίζει συνεχώς τα παιχνίδια που δίνει, έχοντας για αγαπημένο σκορ το 1-0!

