Ο Παναθηναϊκός έκανε ανάρτηση με τον Σακίλ Ο’Νίλ για το παιχνίδι με τους Μπόστον Σέλτικς

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να αναδεικνύει την πρόκληση προς τους Μπόστον Σέλτικς για ένα αγώνα μεταξύ των πρωταθλητών του NBA και της Euroleague, αναφέροντας και τον Σακίλ Ο’Νιλ σε ανάρτησή τους.

Ο Σακίλ Ο’Νίλ ανέβασε στα δικά του social media, την δήλωση του Αταμάν, ότι οι Μπόστον Σέλτικς πρέπει να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό για να είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές και οι “πράσινοι” είπαν στον θρύλο του NBA ότι είναι έτοιμοι για ένα τέτοιο ματς.

«Σακίλ, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση», έγραψε χαρακτηριστικά ο Παναθηναϊκός στα social media, προσθέτοντας τον παλαίμαχο αθλητή στην ανάρτησή του.

.@SHAQ, we are always ready for any challenge! 😂☘️#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/QS4zgo47BK