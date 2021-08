Νικηφόρα… εκκίνηση για τον Παναθηναϊκό στα φιλικά προετοιμασίας. Το “τριφύλλι” επικράτησε 73-66 του πανεπιστημίου Αϊόνα, του Ρικ Πιτίνο, στο ΟΑΚΑ.

Έγινε το πρώτο… ξεμούδιασμα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 73-66 του πανεπιστημίου Αϊόνα του Ρικ Πιτίνο και έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στα φιλικά προετοιμασίας, ενόψει της νέας περιόδου.

Μετά από μια εβδομάδα προπονήσεων, ο Δημήτρης Πρίφτης είχε την ευκαιρία να δει την κατάσταση των παικτών του, αλλά και να τους βοηθήσει να βρουν ρυθμό και “χημεία”.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι «πράσινοι» αντέδρασαν μετά το 15-7 υπέρ των Αμερικανών για το 17-16. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 38-37 στο ημίχρονο, χάρη στην ευστοχία στα περιφερειακά σουτ, ενώ προηγήθηκε με 43-38 και 59-56 εν συνεχεία. Τα μακρινά σουτ ήταν το «κλειδί» της νίκης του Παναθηναϊκού

Από πλευράς “τριφυλλιού”, στο φιλικό δεν αγωνίστηκαν οι Εκτός από Νεμάνια Νέντοβιτς και Οκάρο Γουάιτ.

Το παιχνίδι ήταν κεκλεισμένων των θυρών, αλλά στις κερκίδες ήταν ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα.

LEADERS:

Nelly 17p 7r

Ryan 13p 3stl

Elijah 8p 7r 2a

Dylan 8p 7r 2a

Quinn 6p 4a

Tyson 6p

Parker 5p pic.twitter.com/DrfHXSbwky — Iona Men’s Basketball (@IonaGaelsMBB) August 25, 2021

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 38-37, 59-56, 73-66

A @jwildy_2021 putback and a defensive stop on the last possession gives #ICMBB a 38-37 advantage at the half. pic.twitter.com/FluefOywSU — Iona Men’s Basketball (@IonaGaelsMBB) August 25, 2021

Pretty backdoor cut by Ryan gives Iona a 27-20 lead with 6:30 to play in 2Q pic.twitter.com/C682pn3FVG — Iona Men’s Basketball (@IonaGaelsMBB) August 25, 2021