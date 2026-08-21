Ο ΠΑΟΚ αντιμέτωπος με τον κακό του εαυτό: Κακή ψυχολογία μετά την Μπραν, εσωστρέφεια, αγωνιστικά κενά και ο Σαββίδης με την πλάτη στον τοίχο

Η μετά-Κωνσταντέλια εποχή στον ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον Αλέσιο Λίσι να καλείται να βρει λύσεις, προκειμένου ο Δικέφαλος του Βορρά να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής Μπραν και να βρεθεί στη League Phase του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ ονειρευόταν σίγουρα με διαφορετικό τρόπο να κυλήσει το φετινό καλοκαίρι. Οι φίλοι της ομάδας γνώριζαν ότι οι πρώτοι μήνες θα ήταν δύσκολοι, μετά τις αλλαγές και την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τα δύσκολα να έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς για τον Αλέσιο Λίσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League, ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να μείνει εκτός και από το Conference League μετά το 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, με τον Δικέφαλο του Βορρά να καλείται να δώσει τελικό πρόκρισης σε μία εβδομάδα στη Νορβηγία.

Η πιο δύσκολη σεζόν των τελευταίων χρόνων

Η φετινή χρονιά δεν είναι σαν τις άλλες στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επέλεξε να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές το καλοκαίρι, λύνοντας τη συνεργασία της με τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του Δικεφάλου, τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Παράλληλα, έδωσε τα ηνία στους Αντρέ Βιεϊρίνια και Λέο Μάτος, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλα τα αγωνιστικά θέματα του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος έχει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή και ο δεύτερος του αθλητικού διευθυντή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δικέφαλος επέλεξε να πατήσει το κουμπί του restart, γνωρίζοντας ότι κάθε νέα αρχή θα είναι και δύσκολη. Τα πρώτα δείγματα από τον νέο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι δεν είναι σίγουρα ενθαρρυντικά. Το έλλειμμα ποιότητας είναι μεγάλο και έγινε ακόμα μεγαλύτερο μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια για την Ντόρτμουντ.

Οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται μεταγραφική ενίσχυση ειδικά στη μεσοεπιθετική τους γραμμή, με την εικόνα της ομάδας του Λίσι να προβληματίζει πάρα πολύ τόσο στα παιχνίδια με την ποιοτική Άντερλεχτ όσο και στην πρώτη αναμέτρηση με την Μπραν.

Η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια έκανε “μπαμ” στο παιχνίδι με τους Νορβηγούς, αφού ο ΠΑΟΚ δημιούργησε φάσεις αλλά δεν μπορούσε να τις τελειώσει, την ώρα που το αμυντικό πρόβλημα του Δικεφάλου παραμένει. Για ακόμα ένα παιχνίδι, η ομάδα του Λίσι δέχθηκε φάσεις και γκολ, ενώ μετά την επίτευξη του τέρματος των Νορβηγών, για αρκετή ώρα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αδυνατούσαν να αντιδράσουν. Ακόμα μία απόδειξη ότι η ψυχολογία στις τάξεις της ομάδας δεν είναι και η καλύτερη, με την εμπιστοσύνη του κόσμου στη διοίκηση να έχει χαθεί.

Το 1-1 άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στη Νορβηγία, με τον ΠΑΟΚ να έχει τη δυνατότητα να σώσει την ευρωπαϊκή του χρονιά και να περάσει στη League Phase του Conference League.

Το έργο του θα είναι εξαιρετικό δύσκολο, καθώς ο Αλέσιο Λίσι καλείται να πάρει την πρόκριση με τις περιορισμένες λύσεις που έχει. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί οριστικά παρελθόν, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αν δεν δικαιωθεί, θα είναι και πάλι τιμωρημένος και έτσι ο ΠΑΟΚ θα έχει και πάλι να ανέβει ένα βουνό στη Νορβηγία, την ώρα που η Μπραν αναμένεται να έχει επιστροφές.

Δεν είναι μόνο αγωνιστικό το θέμα

Ο ΠΑΟΚ προβληματίζει αγωνιστικά, ωστόσο έχει να λύσει και εξωαγωνιστικά θέματα. Ο Αλέσιο Λίσι καλείται να δουλέψει σκληρά μέσα σ’ ένα κλίμα εσωστρέφειας, το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες και γιγαντώθηκε μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.

Οι αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της ομάδας είναι έντονες, με τον κόσμο να “χρεώνει” κι αυτό στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος φαίνεται πλέον να μη χαίρει της εμπιστοσύνης των περισσότερων φίλων της ομάδας.

Την ίδια ώρα, η παρουσία του Τέλη Μυστακίδη στο μπάσκετ και η εκτόξευση του συγκεκριμένου τμήματος του συλλόγου, σε συνδυασμό με το φημολογούμενο ενδιαφέρον που είχε δείξει ο Έλληνας επιχειρηματίας για την ΠΑΕ και τη Νέα Τούμπα, έχει προκαλέσει “συγκρούσεις” στο εσωτερικό των φίλων της ομάδας.

Το καλύτερο γιατρικό για όλες τις πληγές στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο είναι οι νίκες και οι προκρίσεις. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να ξεκινήσει καλά στη Super League και να μπει στη League Phase του Conference League, θα κερδίσει αρκετό χρόνο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα βυθιστεί από πολύ νωρίς τη φετινή σεζόν στην εσωστρέφεια.