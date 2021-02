Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε λογαριασμό στο twitter και στα Ιαπωνικά (video)

Η απόκτηση του Σίνζι Καγκάβα έχει “ανοίξει” νέους ορίζοντες στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και εμπορικά, με την ομάδα να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το “γκελ” της στην Ιαπωνία, μετά την απόκτηση του κορυφαίου παίκτη της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Θεσσαλονικείς δημιούργησαν και ένα νέο λογαριασμό στο twitter, όπου όλες οι αναρτήσεις θα είναι γραμμένες στην ιαπωνική γλώσσα, με σκοπό να απευθύνονται στους οπαδούς τους στην Ιαπωνία.

Το γεγονός ανακοινώθηκε μέσα κι από ένα νέο video με πρωταγωνιστή ποιον άλλο, τον Σίνζι Καγκάβα, ο οποίος και καλεί τους συμπατριώτες του να ακολουθήσουν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο twitter.

It’s official! We have a Japanese Twitter account. Follow @PAOK_FC_JP #PAOK #RiseUp pic.twitter.com/LnsECskOI1