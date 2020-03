Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Μίντιλαντ στο FIFA 2020, στην πρεμιέρα του τουρνουά που διοργανώνει η αγγλική Λέιτον Όριεντ.

Με την απουσία της αγωνιστικής δράσης να αρχίζει να γίνεται πιο αισθητή, το υποκατάστατο το video games φαίνεται πως κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και όλοι οι σύλλογοι και οι διοργανώσεις τα χρησιμοποιούν για να κρατήσουν “ζεστό” τον κόσμο τους.

Στο… χορό των virtual games μπήκε και ο ΠΑΟΚ, καθώς την προσεχή Κυριακή (22/3) θα συμμετάσχει σε τουρνουά στο FIFA 2020. Τη διοργάνωση, στην οποία θα συμμετάσχουν 128 ομάδες, έχει αναλάβει η Λέιτον Όριεντ με τον “δικέφαλο του Βορρά” να αντιμετωπίζει την Μίντιλαντ στην πρεμιέρα, ενώ κάποιος παίκτης της ομάδας θα κληθεί να αναλάβει τον χειρισμό του εικονικού αυτού ΠΑΟΚ.

Το όνομα του παίκτη δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά σε κάθε περίπτωση ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι των “ασπρόμαυρων” στο YouTube.

So it’s #Matchday on Sunday 21:00. Live on our YouTube Channel #PAOK Vs @fcmidtjylland. Subscribe to watch the game: https://t.co/kk4gsNsfaX #UltimateQuaranTeam #PAOK #StayAtHome pic.twitter.com/ooLLZrhDnG