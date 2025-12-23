Ο ΠΑΟΚ «χτυπάει» και τον Νίκο Χουγκάζ

Η είσοδος του Τέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει οδηγήσει και σε… οργασμό μετεγγραγικών κινήσεων, με την ομάδα της Θεσσαλονίκεις να έχει ήδη κάνει τρεις μετεγγραφές και να κινείται και για τον Νίκο Χουγκάζ.

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη προσθέσει στο ρόστερ του τους Τίμι Άλεν και Μπριν Ταϊρί, ενώ έριξε… βόμβα με την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι και φαίνεται ότι προσπαθεί να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα, με τον Νίκο Χουγκάζ.

Ο διεθνής φόργουορντ έχει συμβόλαιο με την Τσεντεβίτα, αλλά επιθυμεί την επιστροφή του στην Ελλάδα και εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει με τον “δικέφαλο του Βορρά”, αλλά απομένει η φόρμουλα για να “σπάσει” τη συνεργασία του με τους Σλοβένους.