Ο Παπασταθόπουλος έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας της Άρσεναλ!

Ο Μικέλ Αρτέτα άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας της Άρσεναλ τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως δεν υπολογίζει τον Έλληνα στόπερ.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα των παικτών της Άρσεναλ που θα έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στο Europa League, καθώς ο τεχνικός των “κανονιέρηδων”, Μικέλ Αρτέτα άφησε τον διεθνή Έλληνα στόπερ και τον Μεσούτ Οζίλ εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Mesut Ozil and Sokratis Papastathopoulos have been left out of Arsenal’s Europa League squad.