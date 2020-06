Ένα φοβερό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ πέτυχε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στην προπόνηση της Άρσεναλ, αποστομώνοντας τους συμπαίκτες του.

Μετά τις ευχές για τα γενέθλιά του, η Άρσεναλ ανάρτησε στα social media και άλλη μία στιγμή του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, αυτή τη φορά από προπόνηση των “κανονιέρηδων”. Στο video της ανάρτησης, ο Έλληνας διεθνής στόπερ στέλνει με άψογη εκτέλεση φάουλ, τη μπάλα στο “γάμᔨτης εστίας, κάνοντας στη συνέχεια νόημα στους συμπαίκτες του να “κλείσουν το στόμα τους”, αφού φαίνεται πως νωρίτερα είχε πιθανώς λάβει συγκεκριμένη πρόκληση για να ευστοχήσει.

