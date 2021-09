Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Πελέ, εισήλθε ξανά στην εντατική νοσοκομείου στη Βραζιλία, λίγες μόνο ημέρες μετά την επέμβαση που έκανε για την αφαίρεση όγκου στο έντερο.

Ο κορυφαίος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ετοιμαζόταν να πάρει εξιτήριο, με βάσει τις πρόσφατες πληροφορίες από την πατρίδα του, αλλά τελικά χρειάστηκε να μπει ξανά στη ΜΕΘ, όπως μεταδίδουν πια τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Σε αυτά σημειώνεται ότι η επιστροφή του στην εντατική ήταν για προληπτικούς λόγους, αλλά η οικογένειά του δεν θέλησε να δώσει περισσότερες πληροφορίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του 80χρονου Πελέ.

Reports in Brazil say that that Brazilian football legend Pele has been readmitted to intensive care following a recent surgery in which a tumour was removed from his colon



