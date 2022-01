Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Πελέ, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και στη Βραζιλία αναφέρουν ότι διακομίσθηκε ξανά στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες.

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών για τους Βραζιλιάνους έχει διαγνωσθεί με όγκο στο έντερο και το συκώτι, αλλά το “παλεύει” με τους γιατρούς και μάλιστα του είχαν ανάψει το “πράσινο φως” για να κάνει γιορτές στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το ESPN Brasil όμως, ο 81χρονος Πελέ χρειάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια επιδείνωση της κατάστασής του και μάλιστα δεν αποκλείεται να πάρει άμεσα εξιτήριο.

