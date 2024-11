Ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού πρωταγωνίστησε στη νίκη της Ουρουγουάης επί της Κολομβίας

Ο Φακούντο Πελίστρι έκρινε με μία ασίστ του στις καθυστερήσεις τον αγώνα της Ουρουγουάης με την Κολομβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η Ουρουγουάη επικράτησε της Κολομβίας με 3-2 για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με τον Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού να μοιράζει την ασίστ για το νικητήριο γκολ στο 101′.

Ο 22χρονος εξτρέμ, ο οποίος έπαιξε βασικός για την ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα, έδωσε την ασίστ στον Ουγκάρτε που με τη σειρά του χάρισε τους τρεις βαθμούς στην Ουρουγουάη.

Η Κολομβία είχε ανοίξει το σκορ με τον Κιντέρο στο 31′, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το σκορ με αυτογκόλ του Σάντσες στο 57′ και με γκολ του Αγκίρε στο 90′.

Ο Γκόμεζ ισοφάρισε στο 90’+6′, ωστόσο η Ουρουγουάη μίλησε και πάλι στο φινάλε και διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση των προκριματικών.

🚨🇺🇾 Manuel Ugarte gives Uruguay the lead in the 101st minute, just after Colombia had scored the equalizer! 😳pic.twitter.com/ASWCzJU2Yd