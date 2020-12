Ο Πίπεν μίλησε με Τζόρνταν για το Last Dance: “Μου είπε πως έχω δίκιο”

Το ντοκιμαντέρ “The Last Dance” για τους Σικάγο Μπουλς έκανε… θραύση σε ολόκληρο τον κόσμο και κέρδισε ακόμη και Emmy στις ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε και διάφορες… παρεξηγήσεις για τον Μάικλ Τζόρνταν.

Σημαντικότερη όλων αυτή με τον “Διόσκουρό” του στους Μπουλς, τον Σκότι Πίπεν, ο οποίος ήταν… αρνητικός πρωταγωνιστής σε πολλά επεισόδια του ντοκιμαντέρ. Ο “Ινδιάνος” εμφανιζόταν εδώ και καιρό ενοχλημένος από το ντοκιμαντέρ και το επιβεβαίωσε κι ο ίδιος, αποκαλύπτοντας μάλιστα, ότι μίλησε και με τον ίδιο τον Τζόρνταν για το θέμα.

«Δεν νομίζω ότι το Last Dance ήταν τόσο ακριβές όσον αφορά στην προσπάθειά του να αποδώσει ό,τι πέτυχαν οι Μπουλς σε μια από τις πιο σπουδαίες εποχές στην ιστορία του μπάσκετ! Μιλάμε για μια από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Δεν ξεχώρισαν αυτά τα πράγματα στο ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο για τον Μάικλ, που προσπαθούσε να εξυψώσει τον εαυτό του και να δοξαστεί! Επικοινώνησα με τον Μάικλ και του είπα ότι δεν ήμουν ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα… Το δέχτηκε. Μου είπε πως έχω δίκιο»!

