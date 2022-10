Σημαντική απώλεια για την εθνική Γαλλίας, ενόψει του Μουντιάλ του 2022. Ο Πολ Πογκμπά θα χάσει τη “μεγάλη” διοργάνωση του Κατάρ.

Η μάνατζερ του Πολ Πογκμπά, Ραφαέλα Πιμέντα, επιβεβαίωσε πως ο Γάλλος χαφ της Γιουβέντους θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ο Πογκμπά επέστρεψε στις προπονήσεις με την ομάδα της Serie A την περασμένη εβδομάδα, αλλά υπέστη νέο τραυματισμό στο γόνατο, που τον θέτει νοκ άουτ από το Μουντιάλ του Κατάρ.

Μετά από ιατρικές εξετάσεις που έγιναν χθες (30.10) και σήμερα στο Τορίνο και το Πίτσμπουργκ, ο Πολ Πογκμπά πρέπει να αναρρώσει μετά την εγχείρησή του κι έτσι καλείται να μείνει στα… πιτς και θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

«Ο Πολ θα ήθελε να επιστρέψει στην ομάδα το συντομότερο δυνατό, αλλά πρέπει να είναι υπομονετικός, να δουλέψει σκληρά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να επιστρέψει στο γήπεδο για τους οπαδούς και την ομάδα του το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η Πιμέντα.

