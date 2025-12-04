Αθλητικά

Ο προπονητής των Μπακς για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν ζήτησε ποτέ ανταλλαγή»

Ο Ντοκ Ρίβερς προσπάθησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γύρω από τον “Greek freak” και όσα ακούγονται για το μέλλον του
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Μπακς/ Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην επικαιρότητα τα τελευταία 24ωρα στο NBA, τόσο λόγο του νέου του τραυματισμού, όσο και για τα νέα “σενάρια” σχετικά με το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκαν να έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του σταρ στο franchise, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια του ESPN. Παράλληλα και σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, το καλοκαίρι υπήρξε αίτημα ανταλλαγής από τον “Greek freak”

Μέσα σε αυτή τη “σεναριολογία”, ο τεχνικός της ομάδας του Μιλγουόκι, Ντοκ Ρίβερς, θέλησε να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρος.

“Δεν υπήρξε καμία κουβέντα, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ο Γιάννης ουδέποτε ζήτησε να φύγει με ανταλλαγή. Ποτέ δεν έγινε. Θέλω να είναι ξεκάθαρο προς όλους” ανέφερε ο κόουτς των “Ελαφιών”, μετά τη νίκη της ομάδας επί των Πίστονς.

