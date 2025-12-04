Ο προπονητής των Μπακς για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν ζήτησε ποτέ ανταλλαγή»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην επικαιρότητα τα τελευταία 24ωρα στο NBA, τόσο λόγο του νέου του τραυματισμού, όσο και για τα νέα “σενάρια” σχετικά με το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκαν να έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του σταρ στο franchise, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια του ESPN. Παράλληλα και σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, το καλοκαίρι υπήρξε αίτημα ανταλλαγής από τον “Greek freak”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε αυτή τη “σεναριολογία”, ο τεχνικός της ομάδας του Μιλγουόκι, Ντοκ Ρίβερς, θέλησε να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρος.

#Bucks Doc Rivers on Giannis Antetokounmpo trade reports:



“There have been no conversations… I want to make it clear… Giannis has never asked to be traded. Ever. I can’t make that more clear.” pic.twitter.com/ZFa16RN9T6 — Lily Zhao (@LilySZhao) December 3, 2025

“Δεν υπήρξε καμία κουβέντα, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ο Γιάννης ουδέποτε ζήτησε να φύγει με ανταλλαγή. Ποτέ δεν έγινε. Θέλω να είναι ξεκάθαρο προς όλους” ανέφερε ο κόουτς των “Ελαφιών”, μετά τη νίκη της ομάδας επί των Πίστονς.