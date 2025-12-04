Μπακς – Πίστονς 113-109: Επιστροφή στις νίκες παρά τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Λίγα 24ωρα μετά μετά από την ήττα τους από την χειρότερη ομάδα της Ανατολής (Ουάσινγκτον Γουίζαρντς), οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν την πρωτοπόρο της Περιφέρειας, Ντιτρόιτ Πίστονς (113-109), παρά τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο “Greek freak” αποχώρησε με πρόβλημα στη δεξιά γάμπα, αλλά οι Μπακς έδειξαν χαρακτήρα, κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη μέσα στο “Fiserv Forum” και να ανέβουν το ρεκόρ τους στο 10-13 (7-6 εντός και 3-6 εκτός).

Μεγάλο ματς για τους Μιλγουόκι Μπακς έκανε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, σημειώνοντας 26 πόντους, ενώ ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 22, κρατώντας επιθετικά την ομάδα όρθια στα κρίσιμα σημεία.

Τους ακολούθησε σε απόδοση ο Έι Τζέι Γκριν να ακολουθεί (19 πόντοι, 5 ριμπάουντ), ενώ ο Τζέρικο Σιμς σημείωσε double-double (15 πόντοι, 14 ριμπάουντ σε 30 λεπτά), κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα. Ο Μπόμπι Πόρτις “ξύπνησε” στο δεύτερο μέρος (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ) όταν κέρδισε και την αποβολή του Αϊζέια Στούαρτ.

Στο 17-5 έπεσε το Ντιτρόιτ (8-2 εντός και 8-3 εκτός έδρας), που μάλλον πίστεψε ότι θα πάρει εύκολα το αποτέλεσμα μετά από την αποχώρηση του “Greek Freak”. Από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Τομπάιας Χάρις (20 π.), Κέιντ Κάνιγχαμ (17 π.) και Τζέιντεν Άιβι (15 π.), σε μία συνολικά κακή βραδιά για τους Πίστονς.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Καβαλίερς-Μπλέιζερς 110-122

Πέισερς-Νάγκετς 120-135

Μάτζικ-Σπερς 112-114

Χοκς-Κλίπερς 92-115

Νικς-Χόρνετς 119-104

Μπουλς-Νετς 103-113

Ρόκετς-Κινγκς 121-95

Μπακς-Πίστονς 113-109

Μάβερικς-Χιτ 118-108