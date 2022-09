Ο Ράφα Ναδάλ τραυματίστηκε με περίεργο τρόπο, κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Φάμπιο Φονίνι, για το 2ο γύρο του US Open.

Σε προσπάθεια να βγάλει μια άμυνα με backhand στο 4ο σετ του αγώνα, ο Ράφα Ναδάλ “κατάφερε” να φέρει στο πρόσωπο του την ρακέτα -αφού αυτή πρώτα βρήκε στο έδαφος- και να ματώσει τη μύτη του!

Ο Ράφα Ναδάλ όχι μόνο πήρε έκτακτο τάιμ άουτ, αλλά ξάπλωσε στον αγωνιστικό χώρο, για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες (έδειξε να αιμορραγεί).

Ο Ισπανός δεν είχε κάποια σοβαρή πληγή. Δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε τον αγώνα με τη μύτη του καλυμμένη με ένα μεγάλο τσιρότο. Για την ιστορία, ο Ναδάλ επικράτησε του Φονίνι με 3-1 σετ.

Rafa Nadal returns to action after sustaining a cut on his nose. pic.twitter.com/m6gOlcqk2K