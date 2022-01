Ο Ράφα Ναδάλ επικράτησε του Κάρεν Χατσάνοφ με 3-1 σετ (6-3, 6-2, 3-6, 6-1) σε 2 ώρες και 50 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τους “16” του Australian Open.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας πέρασε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο δυνατό τεστ στη διοργάνωση απέναντι στον “ασημένιο” Ολυμπιονίκη του Τόκιο και συνεχίζει να ονειρεύεται τον 21ο γκραντ σλαμ τίτλο της καριέρας του. Στον τέταρτο γύρο, ο Ράφα Ναδάλ θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Μαναρινό – Καράτσεφ.

Αυτή ήταν η έβδομη σερί νίκη για τον 35χρονο Ισπανό, μετά από τον τίτλο που κατέκτησε στο 250άρι τουρνουά της Μελβούρνης, η 72η στο Australian Open (72-15), ενώ θα βρεθεί στον 4ο γύρο της διοργάνωσης για 15η φορά και 6η συνεχόμενη.

Ο Ράφα Ναδάλ ήταν άκρως εντυπωσιακός τα πρώτα δύο σετ του παιχνιδιού, τα οποία τα πήρε με μεγάλη άνεση (6-3, 6-2).

Ο Ρώσος τενίστας πείσμωσε κι έβγαλε αντίδραση στο τρίτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-3 και μείωσε σε 2-1. Ωστόσο ο Ράφα Ναδάλ δεν είχε όρεξη για… αστεία. Μπήκε με τέρμα πατημένο το γκάζι στο τέταρτο σετ κι ισοπέδωσε τον Χατσάνοφ με 6-1, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση του Australian Open.

