Ο Ράφα Ναδάλ συγκλονίζει για την ασθένειά του: Στα 17 μου είπαν ότι πιθανότατα δεν θα ξαναπαίξω τένις

Ο Ράφα Ναδάλ αποκάλυψε το ψυχολογικό βάρος που αντιμετώπισε στα 17 του χρόνια, όταν του ανακοινώθηκε πως ήταν πιθανό να μην μπορέσει να ξαναπαίξει επαγγελματικό τένις.

Ο Ράφα Ναδάλ έδωσε τέλος στην θρυλική καριέρα του και λίγες εβδομάδες συγκλόνισε με την εξομολόγησή του για την ασθένεια που τον είχε φέρει ένα βήμα από το να εγκαταλείψει το επαγγελματικό τένις σε νεαρή ηλικία.

Σε άρθρο του στο “The Players’ Tribune”, ο “βασιλιάς του Roland Garros” έκανε κατάθεση ψυχής, αποκαλύπτοντας πως κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε και μπόρεσε να φτάσει στην κορυφή του παγκοσμίου τένις.

In tennis, a moment of genius is not enough. It’s about repetition and perseverance. It’s never-ending. @RafaelNadal looks back on his tennis journey spanning over 20 years. In partnership with @Kia_Worldwide. #MovementThatInspires #Kia #Nadal #Ad https://t.co/ms7a1F6KZl