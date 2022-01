Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκνευρίστηκε όταν έγινε αλλαγή στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ και ο Ραλφ Ράνγκνικ δεν… βοήθησε τον ηγέτη της ομάδας του, ούτε στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την απόφασή του.

Ο Γερμανός τεχνικός εξέθεσε ουσιαστικά τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ, δήλωσε ότι των ρώτησε γιατί έβγαλε τον ίδιο και όχι κάποιον από τους νέους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ράνγκνικ τόνισε: «Ο Κριστιάνο αναρωτιόταν γιατί έβγαλα εκείνον και εξέφραζε την απορία του γιατί δεν επέλεξα κάποιον από τους πιο νεαρούς για να βγουν… Πήρε την απάντησή του πέντε λεπτά αργότερα, όταν κάποιος από τους πιο νεαρούς σκόραρε…».

Το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα τα βρετανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για προβλήματα στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ, με τον Ρονάλντο να βρίσκεται εκτεθειμένος έναντι των συμπαικτών του.

Cristiano Ronaldo was absolute fuming when he was substituted by Ralf Rangnick at Brentford last night…😡 pic.twitter.com/6dzqgum1uR

Man Utd interim manager Ralf Rangnick believes too much has been made of the fact that he subbed off Cristiano Ronaldo against Brentford 👀 pic.twitter.com/nDkCX9sqI9