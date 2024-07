Ο Ραλφ Σουμάχερ αποκάλυψε ότι είναι γκέι ανεβάζοντας φωτογραφία με τον σύντροφό του

Στην αποκάλυψε ότι είναι γκέι προχώρησε ο πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1, Ραλφ Σουμάχερ, με ανάρτησή του στα social media την Κυριακή (15.7.24).

Ο Ραλφ Σουμάχερ, μικρότερος αδελφός του Μίκαελ Σουμάχερ, ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram με τον σύντροφό του να απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα.

«Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι όταν έχεις δίπλα σου τον κατάλληλο σύντροφο με τον οποίο μπορείς να μοιραστείς τα πάντα», έγραψε ο Ραλφ Σουμάχερ στη λεζάντα της φωτογραφίας στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό του,.

Ο 49χρονος Ραλφ Σουμάχερ αποσύρθηκε από τη Φόρμουλα 1 το 2007, ενώ από το 2008 έως το 2012, αγωνίστηκε στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού (DTM).

