Ο Σέρχιο Ράμος αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και μέσα από τα social media, με μία φωτογραφία χαρακτηριστική της εκπληκτικής παρουσίας του στην ομάδα.

Ο Ισπανός θρύλος του συλλόγου αποφάσισε να μην αποδεχθεί την πρόταση ανανέωσης των “μερένγκες”, την οποία και θεώρησε υποτιμητική για την προσφορά του στην ομάδα, όλα αυτά τα χρόνια. Σε 16 σεζόν, ο μέχρι πρότινος αρχηγός της “Βασίλισσας” κατέκτησε συνολικά 22 τίτλους και 5 τρόπαια του Champions League, με τα οποία και… πόζαρε στη σχετική φωτογραφία.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έρθει μία τέτοια μέρα, αλλά κάθε αρχή έχει ένα τέλος. Σήμερα λέω αντίο στο σπίτι μου, στους οπαδούς μου, στους συμπαίκτες μου, σε αυτή τη φανέλα για την οποία έδωσα τα πάντα, καρδιά και ψυχή. Σήμερα λέω αντίο στην Ρεάλ Μαδρίτης,

Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια την ευγνωμοσύνη και την τιμή που νιώθω όταν κοιτάω πίσω σε αυτό το ταξίδι που κράτησε 16 χρόνια. Φεύγω με 22 τίτλους που εντυπώθηκαν στην μνήμη μου παρέα με τα πιο ακραία και απερίγραπτα συναισθήματα».

I never thought this day would come, but everything has a beginning and an end. pic.twitter.com/B4IlwQ4pBJ