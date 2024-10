Ο Ραζνάτοβιτς ευχαρίστησε Ολυμπιακό και Αγγελόπουλους για τον δανεισμό του Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα

Ο γνωστός ατζέντης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό και τους αδερφούς Αγγελόπουλους που έδωσαν το “οκ” για να πάει ο Φιλίπ Πετρούσεφ ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ ήθελε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα, προκειμένου να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και σημαντικότερο ρόλο.

Στους Πειραιώτες, ο ρόλος του θα ήταν περιορισμένος, από τη στιγμή που επέστρεψαν οι Φαλ και Μιλουτίνοφ, σε αντίθεση με τον Ερυθρό Αστέρα, όπου ο Γιάννης Σφαιρόπουλος επιθυμεί διακαώς την απόκτηση ενός ψηλού.

Ο γνωστός ατζέντης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, σχολίασε την ολοκλήρωση της συμφωνίας, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Ολυμπιακό και τους αδερφούς Αγγελόπουλους για την κατανόησή τους στην επιθυμία του παίκτη για περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Filip Petrusev ll play for the @kkcrvenazvezda as a loaned player until the end of season. I feel the need to thank the management of @Olympiacos_BC, and especially to the Angelopoulos brothers, for understanding his desire for greater role in the team and more time on the court!