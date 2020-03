Στην κορυφή της λίστας των υποψήφιων προπονητών για τον πάγκο των Iona Gaels, που αγωνίζονται στο NCAA, βρίσκεται ο Ρικ Πιτίνο σύμφωνα Αμερικαωούς δημοσιογράφους.

Ο Ρικ Πιτίνο βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, καθώς ήθελε να είναι κοντά στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει ο πλανήτης λόγω κορονοϊού, αλλά φαίνεται πως υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν να τον κρατήσουν εκεί…

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Άνταμ Ζαγκόρια, ο Αμερικανός τεχνικός του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο στόχαστρο των Iona Gaels.

Two candidates in the mix are Rick Pitino And Jared Grasso, per sources https://t.co/DsurFrARFK